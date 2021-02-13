Korona mücadelesinde bir ilk! Fransa'da korona geçiren kişilere tek doz aşı yapılması önerildi

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Fransa Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs geçiren kişilere tek toz aşının yeterli olacağı önerisinde bulundu. Fransa, bu tavsiyenin yapıldığı ilk ülke olurken, ülkede tartışma konusu olan bu öneri ile ilgili Bakanlar Kurulu'nun önümüzdeki günlerde yapacağı toplantıda nihai kararı vermesi bekleniyor.

Fransa Bilim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 geçiren kişilerin hastalık sırasında bağışıklık hafızası geliştirdiği, dolayısıyla tek doz aşının bu kişilerde hatırlatıcı rol oynayacağı kaydedildi. Açıklamada, hükümete hastalığı atlatanlara tek doz aşı uygulanması tavsiyesi yapıldı. Fransa bu tavsiyenin yapıldığı ilk ülke oldu.

2 MİLYON 56 BİN 572 KİŞİYE AŞI YAPILDI

Fransız Sağlık Bakanlığı, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 2 milyon 56 bin 572'ye yükseldiğini, bunlardan 443 bin 148'ine ikinci doz aşı vurulduğunu açıklamıştı.

Ülkede son 24 saatte 297 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 80 bin 443'e çıktı. Virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 387 artışla 3 milyon 385 bin 622'ye yükselirken 3 bin 319'u yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 461 kişinin tedavisi sürüyor.