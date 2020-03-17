Korona iddiası genç kızın hayatına mal oldu Kanada'da eğitim gören Bangladeşli genç kız, bulunduğu ülkede korona virüsün yayılması nedeniyle ülkesine döndü.

Kanada'da eğitim gören Bangladeşli genç kız, bulunduğu ülkede korona virüsün yayılması nedeniyle ülkesine döndü. Mide ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran ve doktorlar tarafından korona virüse yakalanmış olduğu düşünülen kız, tedavi edilmeyince hayatına mal oldu.



Najma Amin (24), Kanada'nın Regina Üniversitesinde lisans eğitimine devam ediyordu. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve yayılarak dünyaya yayılan korona virüsün Kanada'ya sıçramasının ardından Amin, 9 Mart'ta Bangladeş'e döndü, 13 Mart'ta mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak hastane görevlileri, Amin'de korona virüsü olduğu gerekesiyle tedavi uygulamadı. Genç kız hastanenin ihmali sonucunda hayatını kaybetti.



Baba Amin Ullah'ın, mide ağrısı nedeniyle Dakka Medikal Kolej Hastanesi'nde tedaviye başladığını söyledi.



Najma'nın durumunun biraz iyileşmesiyle rahat nefes aldıklarını söyleyen Ullah, hemşirenin Kanada'dan geldiğini öğrendiği Amin'in ateşini ölçtüğünü ifade etti. Hemşire'nin "bu hastada korona virüs var" diye bağırdığını ifade eden Baba Ullah, doktor, hemşire ve çalışanların koşarak odayı terk ettiğini ifade etti. Najma'nın korona test sonucunun negatif çıkmasının ardından maske ve eldiven giyerek kızının yanına girdiklerini sözlerine ekleyen Ulah, çok geç kaldıklarını sözlerine ekledi.



Öte yandan hastane yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. - DAKKA

Kaynak: İHA