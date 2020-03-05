Korona dedikodusu yayanlar cezalandırılacak

05.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:49

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Sivas'ta şu ana kadar tespit edilmiş korona virüs vakası bulunmadığı belirtilerek, korona virüs söylentisi çıkartanlar hakkında adli işlem başlatılacağı açıklandı.



Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Tarihi Valilik binasında yapılan toplantıya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. F. Selçuk Moğulkoç, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Ahmet Kemal Filiz, Medicana Sivas Müdürü Şerafettin Demiray ile Medicana Sivas Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Muharrem Güler katıldı.



Sivas'taki sağlık hizmetleri ile ilgili genel bir değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, sağlık hizmetlerinde ortak bir anlayışın benimsendiğini ifade eden Vali Ayhan, "İlimizde hizmet veren sağlık kuruluşlarımız gerek özel sağlık kuruluşlarımız gerek üniversitemiz ve numune hastanemizin ilgili yetkilileri ile birlikte sağlık hizmetleri ile ilgili genel bir değerlendirme yaptık. Koordinasyon sağlamak açısından güzel bir çalışma yapıldı. Dün ilgili uzman arkadaşlarımız özellikle son zamanlardaki konularla alakalı bir çalışma gurupları oluşturdu, değerlendirme yaptılar. İlimizdeki sağlık hizmetleri ile ilgili neler yapıldı, neler yapılacak, bundan sonra neler olacak bunları bizlerle paylaştılar. Tabi işin en temel hususlarından bir tanesi sağlık hizmetlerinde ilimizde ortak bir anlayışın benimsenmesi, ortak bir dilin gelişmesi ve geliştirilmesidir. Bu da Sivas'ımızda ziyadesiyle bulunmaktadır" dedi.



Sivas'ta korona vakası yok



Sivas'ta hiçbir Korona Virüsü şüphelisinin bulunmadığını vurgulayan Vali Ayhan, söylenti çıkartanlar hakkında da adli işlem başlatılacağını belirtip, "Özellikle ve özellikle şunun altını çizerek paylaşmak istiyorum. Son zamanlarda ülkemizin de hassas bir döneminde Korona Virüsüyle ilgili çok ciddi manada olumsuz bir dezen formasyon yapılmaktadır. Ülkemizdeki yabancı uyruklu misafirlerimiz üzerinden hoş olmayan bir algı oluşturulmaya çalışıldığı fark edilmektedir. Vatandaşlarımızı kaygılandıracak, infiale sevk edecek paylaşımlar yapılmaktadır. Bunu net bir şekilde söylüyorum, Sivas'ımızda hiçbir vaka bulunmamaktadır. Tedbir alıyoruz, tedbir almak zorundayız. Hiç bir şüpheli dahi bulunmamaktadır. Yurt dışından bir vatandaşımız, bir şahıs geldiği zaman bu kişi hastalık olsun olmasın 14 gün süreyle gözlem altında bulunmak zorundadır. Bir virüsün 14 gün olgunlaşma evresi vardır" ifadelerini kullandı.



Söylenti yayanlar hakkında adli işlem başlatılacak



Sivas'ta asılsız korona virüs söylentisi çıkaran şahıslar hakkında gerekli adli ve idari soruşturmanın açılacağını kaydeden Vali Ayhan, "Bu konuda tedbirler alıyoruz, tedbir vatandaşımız için, sıkıntı yaşamaması için. Bu tedbiri almak demek böyle bir vakanın olması veya şüphelinin olması anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla vatandaşımızı tedirgin edecek, kaygılandıracak bu tür haberlerin kaynağını tespit ediyoruz. Paylaşanlara gerekli adli ve idari soruşturmalar yapılacaktır. Emniyette ilgili birimlerimiz, siber güvenlik tespitlerine başlamıştır. Vatandaşlarımızı kimsenin kaygılandırmasına, huzursuz etmesine, yaşam kalitesini düşürmesine hakkı yoktur. İlimizde de bütün sağlık teşkilatımız gerek havaalanımızda olsun gerek hastanelerde olsun, üniversitemizde olsun tüm güvenlik birimlerimizle birlikte tedbirlerini almıştır. Emek veren ilgili sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İlimizde bu konuda güzel bir koordinasyon vardır. Bizde bu süreci vatandaşlarımız için hassasiyetle takip etmekteyiz. Hiç meraklanmasınlar, kaygılanmasınlar ama bireysel temizlik konularında da hassasiyet göstersinler" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA