Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Prof. Dr. Ercüment Ovalı ilaç için tarih verdi
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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Güncel

Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Prof. Dr. Ercüment Ovalı ilaç için tarih verdi

Koronavirüste iyileşmiş hasta kanıyla tedaviyle ilgili klinik çalışmalarına Sağlık Bakanlığı'nca onay verilen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Onaylı olan İmmün plazmamız havuzlanıyor. Önümüzdeki hafta Türkiye'de dağıtımına başlanacak ürünümüzün hastalar üzerinde çok önemli, hayat kurtarıcı etkileri olacak" açıklamasında bulundu.

03.04.2020 00:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 00:45
Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Prof. Dr. Ercüment Ovalı ilaç için tarih verdi

Türkiye'de 356 kişiyi öldüren 18 bin 135'yi de enfekte eden koronavirüsle ilgili tedavi çalışmaları son sürat devam ediyor.

Laboratuvarda bir süredir ekibi ile birlikte koronavirüse karşı tedavi çalışmalarını sürdüren Acıbadem Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarı sorumlusu Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs tedavisiyle ilgili umutlandıran açıklamalarda bulundu.

"1 AY İÇİNDE BELLİ OLACAK"

Yeniçağ'ın haberine göre; koronavirüs tedavisi sürecinde klinik çalışmalarına Sağlık Bakanlığı'nca onay verilen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, özetle şunları söyledi: Koronavirüs tedavisiyle ilgili aşı zaten bulundu. Pasteur'den bu yana aşı bulunuyor, aşıyı bulmak zaten son derece basit. Önemli olan aşının ne kadar etkili olacağıdır. Koronavirüs ile ilgili ise aşının ne kadar etkili olduğuna ilişkin bulgular 1 ay içinde ortaya çıkacak. 1 buçuk ay sonra ise hayvan çalışmaları, Mayıs'ın 20'si gibi de klinik teste geçilecek.

"RİSKLİ POPÜLASYONU KURTARACAK"

Bizim aşımızın en büyük avantajı doğal bir aşı olması. Doğal bir aşı olduğu için yoğun bir test sürecine tabi tutulmuyor. Diğer aşılarla kıyaslandığında bizimkinin en önemli farkı en ilkel, en güvenli aşı olması. Bu sebeplerden dolayı en kısa sürede piyasaya çıkacak aşı bizim aşımız. Aşının dezavantajı ise çok miktarda üretilememesi ancak bu aşı riskli popülasyonu kurtarmaya yetecek boyutta olacak.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DAĞITILACAK"

Biz şu an 3 ürün üzerinde çalışıyoruz. Bunlar İmmün plazma (Bağışıklık plazma), aşı ve kök hücre. Onaylı olan İmmün plazmamız havuzlanıyor. 8 kişinin bağışıklık sistemi birbirine karıştırılıyor. Böylece yüksek seviyede birden fazla virüsü vuracak hale getiriliyor. İçindeki bütün virüs, bakteri olasılıkları sterilize ediliyor ve konsantre edilip, virüsü öldürdüğü test ediliyor. Buna yarı ilaç diyebiliriz. Gerçek sonuç için bu yöntem uygulanmalı. Bu ürün önümüzdeki haftadan sonra Türkiye'ye dağılacak. Bu ürün hastalarda çok önemli hayat kurtarıcı etkileri olacak. Ürünlerimizle ilgili çalışma sonuçları çıktıkça bunları kamuoyuyla paylaşacağım.

"BAĞIŞIKLIĞI ZAYIF OLANI ÖLDÜRMÜYOR"

Bu hastalıkla ilgili televizyonlarda yanlış bir inanış oldu. Bu hastalık, bağışıklığı zayıf olanlarda değil, bağışıklığı şiddetli olanlarda yani bağışıklık sistemi aşırı tepki verenlerde ölümcül oluyor. Yeni doğmuş bir bebekle 50 yaşında bir insanın bağışıklıkları karşılaştırıldığında 50 yaşındakinin bağışıklığının çok daha güç olduğu söylenebilir. Ancak bu hastalık, 50 yaşındakini öldürüyor, yeni doğanı öldürmüyor, hatta hasta bile etmiyor. Bunun nedeni yaşlandıkça bağışıklık sisteminin çok aşırı tepki vermesidir. Bu aşırı tepkiden bağışıklık çökmeye başlıyor ve hastalık ölümcül hale geliyor. Dolayısıyla yapılması gereken aşırı tepkiyi kontrol etmektir.

Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Prof. Dr. Ercüment Ovalı ilaç için tarih verdi

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Yeni tip koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi

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