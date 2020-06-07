Korona bile işine olan sevgisini engelleyemedi Korona bile işine olan sevgisini engelleyemedi Sokağa çıkma yasağı günlerinde kemençe siparişlerini evinde hazırlayan 65 yıllık kemençe ustası Hasan Sancak aylar sonra iş yerindeki tezgahının başına geçmenin mutluluğunu yaşıyor Korona virüs pandemisi sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan...

Korona bile işine olan sevgisini engelleyemedi

Sokağa çıkma yasağı günlerinde kemençe siparişlerini evinde hazırlayan 65 yıllık kemençe ustası Hasan Sancak aylar sonra iş yerindeki tezgahının başına geçmenin mutluluğunu yaşıyor

TRABZON - Korona virüs pandemisi sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü yaşlılardan biri olan 75 yaşındaki Trabzon Sürmeneli kemençe ustası Hasan Sancak, aylar sonra iş yerinde tezgahının başına geçerek çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sancak, bu yılın Şubat ayında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül almıştı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri olduğundan sokağa çıkma yasağı bulunan ve evde kaldığı günlerinde bile mesleğine devam eden 65 yıllık kemençe ustası Sancak, çalışmadan asla duramayacağını belirterek senede sadece üç gün izin yaptığını belirtiyor.

Dünyayı etkileyen Korona virüsünün tüm sektörleri etkilediği gibi kendi mesleğini etkilediğini belirten Sancak, yasaklı günlerde işine evinden devam ettiğini söyledi. Sancak, "Virüsle ilgili ufak da olsa duraklama devri yaşadık. Şükürler olsun şimdi iyiyiz. Bu dönemler işlerimizin iyi olacağı günler. İnsanlar virüsten korktukları için dışarı çıkamıyordu. Dolayısıyla biz de virüsten dolayı dükkanımızı kapattığımız için ister istemez etkilendik. Ben de bu sürede evde çalışıp kemençe yaptım. Çalışmayı seviyorum. Senede üç gün gezerim. Kurban Bayramında iki gün, Ramazan Bayramında bir gün gezerim. Diğer günler hep çalışırım. Çalışmayı çok seviyorum. İhtiyacım var diye değil, emekliyim çalışmasam geçinirim sıkıntım yok" dedi.

1 Haziran itibariyle tekrar dükkanda çalışmaya başladığını kaydeden Sancak, "Virüsü en kısa yoldan atlatan Türkiye oldu. Büyüklerimiz iyi önlem aldı. Vatandaşlar yasaklara uydu. 75 yaşındayım bana sokağa çıkma yasağı var. Kuralları hiç ihlal etmedim sokağa çıkmadım. Yasaklara uyan bir kişiyim. Müşterilerim beni arar kargoyla kemençe gönderirim. Etkilendik mi ? evet etkilendik. Dünya etkilendi de benim gibi bir kemençeci mi etkilenmeyecek. Mutlaka etkilendik. Ben şükrünü bilen insanım. Başına ne felaket gelirse gelsin şükredeceksin. Allah'a şükürler olsun şimdi normale döndük. Ancak yasaklara da uymak zorundayız. Kurallara uymazsak bu yeniden başlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA