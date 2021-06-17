Korona aşı sonrası duş alınır mı? Aşı sonrası duş almak zararlı mı?

Koronvirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam etmekte. Peki, Korona aşı sonrası duş alınır mı? Aşı sonrası duş almak zararlı mı? Aşının zararları var mı? Aşı olmak istemeyenler ne yapmalı?

Koronvirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam etmekte. Peki, Korona aşı sonrası duş alınır mı? Aşı sonrası duş almak zararlı mı?Aşının zararları var mı? Aşı olmak istemeyenler ne yapmalı?

KORONA AŞI SONRASI DUŞ ALINIR MI?

Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz" diye bilimsel bir bilgi yok. Kişiler duş aldıktan sonra kendileri kötü hissettiği takdirde doktora başvurmalıdır.

KORONA GEÇİRENLER AŞI OLABİLİR Mİ?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm çalışanların Covid-19 aşı programına dahil edildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında geçen ocak ayında başlayan aşılama çalışması devam ediyor. Toplam yapılan aşı miktarı 35 milyonu geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Covid-19 aşı randevusunun açıldığını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklaması ardından aşı programına yeni dahil olanlar da e-Nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu almaya başladı. Koronavirüse karşı uygulanan aşılara talebin artması ile zaman zaman e-Nabız ve MHRS'ye girişte sıkıntı yaşandı. Diğer taraftan aşıya olan talebin artması da sevindirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, covid geçiren kişilerin bir süre sonra aşı olmasında sorun yok. Sağlık Bakanlığı bu kapsamdaki bir soruya şu yanıtı veriyor:"COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir."