Korona aşı sonrası duş alınır mı? Aşı sonrası duş almak zararlı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Korona aşı sonrası duş alınır mı? Aşı sonrası duş almak zararlı mı?

Korona aşı sonrası duş alınır mı? Aşı sonrası duş almak zararlı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Koronvirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam etmekte. Peki, Korona aşı sonrası duş alınır mı? Aşı sonrası duş almak zararlı mı? Aşının zararları var mı? Aşı olmak istemeyenler ne yapmalı?

Koronvirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam etmekte. Peki, Korona aşı sonrası duş alınır mı? Aşı sonrası duş almak zararlı mı?Aşının zararları var mı? Aşı olmak istemeyenler ne yapmalı?

KORONA AŞI SONRASI DUŞ ALINIR MI?

Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz" diye bilimsel bir bilgi yok. Kişiler duş aldıktan sonra kendileri kötü hissettiği takdirde doktora başvurmalıdır.

KORONA GEÇİRENLER AŞI OLABİLİR Mİ?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm çalışanların Covid-19 aşı programına dahil edildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında geçen ocak ayında başlayan aşılama çalışması devam ediyor. Toplam yapılan aşı miktarı 35 milyonu geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Covid-19 aşı randevusunun açıldığını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklaması ardından aşı programına yeni dahil olanlar da e-Nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu almaya başladı. Koronavirüse karşı uygulanan aşılara talebin artması ile zaman zaman e-Nabız ve MHRS'ye girişte sıkıntı yaşandı. Diğer taraftan aşıya olan talebin artması da sevindirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, covid geçiren kişilerin bir süre sonra aşı olmasında sorun yok. Sağlık Bakanlığı bu kapsamdaki bir soruya şu yanıtı veriyor:"COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir."

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan İlham Aliyev Boris Johnson Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hadise Emel Sayın Hülya Avşar Hande Erçel
Spor Diego Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Korona aşı sonrası duş alınır mı? Aşı sonrası duş almak zararlı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 19:09:39. #1.15#

title