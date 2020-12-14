Korkuteli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Korkuteli ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan yayla mahallelerine kış mevsiminin ilk karı düştü.

İlçe merkezinde dün geceden itibaren sağanak etkili olurken, yaklaşık 1500 rakımlı yayla mahallelerinde ise öğlen saatlerinde kar yağdı.

Kızılcadağ, Manay, Osmankalfalar, Yeşiloba, Kozağacı ve Bahçeyaka mahallelerine yağan mevsimin ilk karı, mahalle sakinlerini sevindirdi. İlk karın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar bu anların fotoğraf ve videolarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz