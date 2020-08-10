Korkuteli'nde pozitif vaka sayısı 15'e yükseldi Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçedeki Covid 19 testi pozitif çıkan vaka sayısının 15'e yükseldiğini belirterek, " İlçede tedbirlere uymayan pozitif bir vaka ile temas kuran 100'e yakın temaslı takibi devam ediyor" dedi.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçedeki Covid 19 testi pozitif çıkan vaka sayısının 15'e yükseldiğini belirterek, " İlçede tedbirlere uymayan pozitif bir vaka ile temas kuran 100'e yakın temaslı takibi devam ediyor" dedi.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Korkuteli'ne bu sabah 5 yeni pozitif vaka ile ile birlikte toplam vaka sayısının 15 olduğunu söyledi. Salgının daha da artmaması için tedbir ve hassasiyetleri en üst seviyeye çıkartılması gerektiğinin altını çizen Cimşit, " Maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uymaya devam edelim. Yakın çevremiz başta olmak üzere uymayanları uygun bir şekilde uyaralım" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' genelgesiyle daha sık denetimlerin yapılacağını vurgulayan Kaymakam Çimşit, "Denetimler konusunda daha belirgin bir şekilde sahada olacağız. Maske, mesafe ve temizliğe azami ölçüde özen göstereceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA