Uyuşturucu madde getiren şahıs otobüste yakalandı - Haberler
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Uyuşturucu madde getiren şahıs otobüste yakalandı

Haberler.com - 3. Sayfa
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Uyuşturucu madde getiren şahıs otobüste yakalandı

Antalya'da jandarma ekipleri otobüsteki bir yolcunun üzerinde 5 gram metamfetamin ele geçirdi.

KORKUTELİ, ANTALYA (Haberler.com) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Bir şahsın yolcu otobüsüyle ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşan Korkuteli İlçe Jandarma JASAT timi ve Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, konuyla ilgili bir operasyon düzenledi.

Yapılan üst aramasında 5 gram metamfetamin ele geçirilen G.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Haberler.com - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Korkuteli, Hisarcık, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

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