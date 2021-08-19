Korkutan haritalar: 'Olağanüstü' ve 'şiddetli kuraklık' yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Korkutan haritalar: 'Olağanüstü' ve 'şiddetli kuraklık' yaşanıyor

Korkutan haritalar: 'Olağanüstü' ve 'şiddetli kuraklık' yaşanıyor
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün temmuz ayına ilişkin meteorolojik kuraklık durumunu gösteren haritalarında, özellikle güney ve iç kesimler başta olmak üzere ülkenin yarısından fazlası için 'olağanüstü kurak' ve 'şiddetli kurak' tehlikesine işaret edildi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün temmuz ayına ilişkin meteorolojik kuraklık durumunu gösteren haritalarında, özellikle güney ve iç kesimler başta olmak üzere ülkenin yarısından fazlası için 'olağanüstü kurak' ve 'şiddetli kurak' tehlikesine işaret edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, temmuz ayı sıcaklık ve yağış değerlendirmesi raporlarının ardından, bu kez de temmuz ayı ve son bir yıllık döneme ait kuraklık durumunu gösteren haritaları yayınladı. Standart Yağış İndeksi (SPI- Standardized Precipitation Index) ve Normalin Yüzdesi Metodu (PNI - Percent of Normal Index) şeklinde iki farklı metotla hazırlanan meteorolojik kuraklık haritalarında, geçen aylarda olduğu gibi 'olağanüstü kurak' ve 'şiddetli kurak' olan bölgelerin yoğunluğu dikkat çekiyor.

TEMMUZ ŞİDDETLİ KURAK GEÇTİNormalin Yüzdesi Metodunda, 2021 Temmuz ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu'na göre, 1 aylık (Temmuz 2021) haritada, Türkiye'nin yarısından fazlası 'şiddetli kurak' olarak görülüyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da, Adana'nın bir kısmı hariç tamamı 'şiddetli kurak', Doğu'da Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis bölgeleri yine aynı şekilde 'şiddetli kurak' olarak gösteriliyor.Ege'de Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar'ın bir kısmı hariç tüm bölgede 'şiddetli kurak' tehlikesi var. Marmara'da Trakya'nın neredeyse tamamı, Balıkesir ile İç Anadolu'da ise Konya, Karaman, Kırıkkale, Yozgat, Sivas'ın bazı kesimleri harici ve Karadeniz'de Kastamonu'nun güneyiyle Samsun'da bir bölge 'şiddetli kurak' olarak temmuz ayını yaşadı.Son üç aylık ve bir yıllık verilere göre ise Ege'nin kıyı kesimlerinden Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun tamamıyla İç Anadolu'nun bazı bölgeleri yine şiddetli kurak, orta şiddette kurak ve hafif kurak olarak gösterildi. Bu bölgelerin çevresi de diğer şiddetlerdeki kuraklığı yaşadı. Marmara, Karadeniz, Ege'nin kuzeyi ve İç Anadolu'nun büyük kesimi ise normal veya çeşitli düzeylerde nemli geçti.OLAĞANÜSTÜ KURAKLIK YAŞANIYORİkinci metot olan Standart Yağış İndeksi'ne (SPI) göre ise temmuz ayı sonu itibari ile son üç aylık meteorolojik kuraklık verilerinin yer aldığı haritada, 'olağanüstü kurak', 'çok şiddetli kurak' ve 'şiddetli kurak' alanlar büyük dikkat çekiyor. Muğla ve Antalya'nın doğu kıyıları, Hatay ve kuzeyi, Şırnak ve Hakkari arasındaki bölge, Trabzon'da küçük bir kesim ile Doğu Anadolu'da Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Muş 'olağanüstü kuraklık' yaşayan bölgeler oldu. Son 6 aylık ve 1 yıllık SPI haritalarında ise meteorolojik kuraklık şiddeti ülke genelinde Marmara haricindeki tüm bölgelerde daha da artıyor. HİDROLOJİK VE TARIMSAL KURAKLIKTürkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Türkiye'de özellikle son iki yıldır olağanüstü, şiddetli boyutlarda yaşanan meteorolojik kuraklığın sebebi olarak göller ve derelerin kuruması ve sularının azalmasını gösterdi. Meteorolojik kuraklığın hem hidrolojik hem de tarımsal kuraklığı doğrudan etkilediğini ve aşırı oranda artırdığını açıklayan Dr. Kesici, "Bu üç kuraklık birbirine bağlı. Örneğin meteorolojik kuraklık olunca doğal göller, göletler ve nehirlerde suya artan taleple birlikte sularımız aşırı kullanımla azalmaktadır. Hidrolojik kuraklık göller, göletler ve derelerde suların azalmasına, ülkemizde yaşanmakta olan tarımsal kuraklığa neden olmaktadır. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarımızı besleyen dere ve nehirlerin önüne gölet yapılmasından vazgeçilmelidir. Bu ısrar doğal göllerimiz, ana su kaynaklarımızın kurumasına neden olmaktadır" dedi.SUYUN DÖNGÜSÜ İLKESİ

Meteorolojik kuraklığın tarımsal üretimde hem verim hem de kalite kaybına neden olacağı uyarısında da bulunan Dr. Kesici, su kaynaklarımızın yüzde 80'inin kullanıldığı vahşi tarımsal sulamadan ise mutlaka vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Kesici, "Bilinçli tarım yapılarak bu kaynakların kurumasına engel olunursa, bu bölgelerde nemin artması, yağışın da artmasına neden olacaktır. Bu ilke çok basit bir suyun döngüsü veya suyun çevrimi ilkesidir. Birçok ülkede yer altı, yer üstü doğal su kaynaklarının kirletilmemesi, bilinçli kullanımı sonucu meteorolojik kuraklık önlenebilir. Ülkemizde de bütün dünyada olduğu gibi meteorolojik kuraklığa neden olan koşullardan bir tanesi de sera gazı oluşumu, küresel ısınma" diye konuştu.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Korkutan haritalar: 'Olağanüstü' ve 'şiddetli kuraklık' yaşanıyor
Korkutan haritalar: 'Olağanüstü' ve 'şiddetli kuraklık' yaşanıyor
Korkutan haritalar: 'Olağanüstü' ve 'şiddetli kuraklık' yaşanıyor
Korkutan haritalar: 'Olağanüstü' ve 'şiddetli kuraklık' yaşanıyor
Korkutan haritalar: 'Olağanüstü' ve 'şiddetli kuraklık' yaşanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

İrem Hemşire, Afganistan'dan film gibi kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
İrem Hemşire, Afganistan'dan film gibi kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
Türkiye'de 19 bin 944 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 19 bin 944 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Murat Kurum Ziya Selçuk Bekir Pakdemirli
Magazin Kibariye Haluk Levent Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Gervinho Mustafa Er Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Korkutan haritalar: 'Olağanüstü' ve 'şiddetli kuraklık' yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:31:53. #1.16#

title