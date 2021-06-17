Korkut'ta filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Muş'un Korkut ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde oluşturulan filyasyon ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taramalarını sürdürüyor.
Muş'un Korkut ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde oluşturulan filyasyon ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taramalarını sürdürüyor.
İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekipler, ilçede salgının kontrol altında tutulması ve temaslı kişilerin tespit edilmesi için çaba gösteriyor.
Bu kapsamda ilçedeki kamu kurumlarını gezerek çalışanlara Kovid-19 testi yapan sağlık çalışanları, vatandaşları da kurallara uymaları konusunda uyarıyor.
Bulaş riskinin azaltılmasında büyük rol oynayan ekipler, testi pozitif çıkanların karantina süreçlerini evlerinde geçirmeleri için gerekli kontrolleri yapıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin