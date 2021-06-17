Korkut'ta filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Muş'un Korkut ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde oluşturulan filyasyon ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taramalarını sürdürüyor.

Muş'un Korkut ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde oluşturulan filyasyon ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taramalarını sürdürüyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekipler, ilçede salgının kontrol altında tutulması ve temaslı kişilerin tespit edilmesi için çaba gösteriyor.

Bu kapsamda ilçedeki kamu kurumlarını gezerek çalışanlara Kovid-19 testi yapan sağlık çalışanları, vatandaşları da kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Bulaş riskinin azaltılmasında büyük rol oynayan ekipler, testi pozitif çıkanların karantina süreçlerini evlerinde geçirmeleri için gerekli kontrolleri yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin