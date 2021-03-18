Korkut Kaymakamı Uzun ve Belediye Başkanı Pekbay'dan aile ziyareti
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Korkut Kaymakamı Uzun ve Belediye Başkanı Pekbay'dan aile ziyareti

18.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:09
Korkut Kaymakamı Uzun ve Belediye Başkanı Pekbay'dan aile ziyareti

Korkut Kaymakamı Fatih Uzun ve Belediye Başkanı Sami Pekbay, ilçede ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Korkut Kaymakamı Fatih Uzun ve Belediye Başkanı Sami Pekbay, ilçede ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Aile fertleriyle yakından ilgilenen Uzun ve Pekbay, talep ve sıkıntılarını dinledi.

Aileler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Uzun ve Pekbay'a teşekkür etti.

Ailelere gıda kolisi ve nakdi yardımda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

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