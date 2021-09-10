Korkut Kaymakamı Ocak ve Belediye Başkanı Pekbay'dan esnaf ziyareti - Haberler
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Korkut Kaymakamı Ocak ve Belediye Başkanı Pekbay'dan esnaf ziyareti

AA / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Korkut Kaymakamı Ocak ve Belediye Başkanı Pekbay'dan esnaf ziyareti

Muş'un Korkut Kaymakamlığına atanan Kaymakam Oğuzhan Ocak, beraberindeki Belediye Başkanı Sami Pekbay ile esnafı ziyaret etti.

Muş'un Korkut Kaymakamlığına atanan Kaymakam Oğuzhan Ocak, beraberindeki Belediye Başkanı Sami Pekbay ile esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Ocak ve Pekbay, onlara Kovid-19 ile mücadele ve aşının önemini anlattı.

Herkesi aşı olmaya davet eden Ocak, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ziyarette İlçe Emniyet Amiri Ersoy Çimen de hazır bulundu.

Korkut Kaymakamı Ocak ve Belediye Başkanı Pekbay'dan esnaf ziyareti

Korkut Kaymakamı Ocak ve Belediye Başkanı Pekbay'dan esnaf ziyareti

Korkut Kaymakamı Ocak ve Belediye Başkanı Pekbay'dan esnaf ziyareti

Korkut Kaymakamı Ocak ve Belediye Başkanı Pekbay'dan esnaf ziyareti

AA / Mehmet Olcay Tekin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Korkut Kaymakamı Ocak ve Belediye Başkanı Pekbay'dan esnaf ziyareti - Haberler
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