Korkut Kaymakamı Ocak ve Belediye Başkanı Pekbay'dan esnaf ziyareti
AA / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Muş'un Korkut Kaymakamlığına atanan Kaymakam Oğuzhan Ocak, beraberindeki Belediye Başkanı Sami Pekbay ile esnafı ziyaret etti.
Muş'un Korkut Kaymakamlığına atanan Kaymakam Oğuzhan Ocak, beraberindeki Belediye Başkanı Sami Pekbay ile esnafı ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden Ocak ve Pekbay, onlara Kovid-19 ile mücadele ve aşının önemini anlattı.
Herkesi aşı olmaya davet eden Ocak, vatandaşların sorunlarını dinledi.
Ziyarette İlçe Emniyet Amiri Ersoy Çimen de hazır bulundu.