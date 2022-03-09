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Korkut ilçesinde kan bağışı kampanyası

AA - Mehmet Olcay Tekin - Güncel
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Korkut ilçesinde kan bağışı kampanyası

Muş'un Korkut ilçesinde başlatılan kan bağışı kampanyası vatandaşlardan ilgi gördü.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muş'un Korkut ilçesinde başlatılan kan bağışı kampanyası vatandaşlardan ilgi gördü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Türk Kızılay Muş Şube Başkanlığı işbirliğince başlatılan kampanyada kan bağış aracı Kaymakamlık binası önüne yerleşti.

Askeri personelin yanı sıra, ilçede bulunan resmi kurum personeli ve çok sayıda vatandaş burada kan bağışında bulundu.

Kampanyada 103 ünite kan bağışında bulunuldu.

AA / Mehmet Olcay Tekin - Güncel

Kan Bağışı, Hisarcık, Korkut, Muş, Güncel, Haberler

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