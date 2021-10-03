Korkunç olay! Anne ve babasının yatakta ezdiği 18 günlük bebek öldü - Haberler
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Korkunç olay! Anne ve babasının yatakta ezdiği 18 günlük bebek öldü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Korkunç olay! Anne ve babasının yatakta ezdiği 18 günlük bebek öldü

Brezilya'da gece annesi tarafından emzirildikten sonra babasının kundağına koyduğunu iddia ettiği bebek, sabah çiftin arasında ölmüş olarak bulundu. Anne ve baba, bebeği ezdiklerini kabul etmedi.

Brezilya'nın Cornwal kentinde yaşayan Alise Hulme ve Michael Finney isimli çiftin, 18 gün önce kızları dünyaya geldi. Bebeklerinikendi odalarındaki kundağa yatıran anne ve baba, 3 hafta sonra korkunç bir olay yaşadı.

Asha-May Finney isimli bebek, gece annesinin emzirmesinin ardından iddialara göre kundağa konuldu. Çift daha sonra uykuya daldı. Ancak kalktıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Küçük çocuk, babasının koltuğu altında cansız şekilde yatıyordu.

Olayın ardından karakola götürülen Alise Hulme ve Michael Finney çifti, haklarındaki iddiaları kabul etmedi. Baba Finney, bebeği gece kundağına koyduğunu kesin olarak hatırladığını söyledi. Hakim ise 18 günlük bir bebeğin kendi başına kundaktan çıkamayacağını söyledi.

Talihsiz olayın mahkemesi de kısa süre içerisinde görüldü. Hakim, yaşanan acı olayın bir kazadan ibaret olduğuna karar verdi. Hakim, bebeğin vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü belirterek, aileye başsağlığı diledi.

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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