Korkunç cinayette yasak aşk iddiası! Öldürdüğü eşinin üzerine kaya tuzu döküp bavula saklamış
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Korkunç cinayette yasak aşk iddiası! Öldürdüğü eşinin üzerine kaya tuzu döküp bavula saklamış

Korkunç cinayette yasak aşk iddiası! Öldürdüğü eşinin üzerine kaya tuzu döküp bavula saklamış
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te bir daireden gelen kötü kokular üzerine inceleme yapan ekipler, bavulun içerisinde battaniyeye sarılı üzerine kaya tuzu dökülmüş cansız erkek bedeni tespit etti. Dairede Iraklı bir çiftin yaşadığı tespit edilirken, öldüğü düşünülen şahsın eşinin geçtiğimiz ay ülkesine döndüğü ileri sürüldü. Cinayetle ilgili ifade veren komşular ise, genç kadının sevgilisiyle birlikte plan yaparak servetine sahip olmak için kocasını öldürdüğünü iddia etti.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Hırka-i Şerif mahallesinde yaşanan olayda, bir daireden gelen kötü kokular, bina sakinlerini harekete geçirdi. Durumdan şüphelenen vatandaşların ihbarı sonrası ekipler devreye girdi.

BAVULDAN AKAN SIVI, KOKUYA NEDEN OLMUŞ

Ekipler, kokunun yayıldığı evi tespit edip, içeri girdi. Sabah'ın haberine göre belirlenen dairenin kapısı açıldığında koridorda streç filimle sarılmış büyük boy bir bavul görüldü. Bavulun etrafından akan sıvıların kokuyu yaydığı belirlenince bavul açıldı.

ÜZERİNE KAYA TUZU DÖKÜLMÜŞ CANSIZ BEDEN BULUNDU

Bavulda battaniyeye sarılı üzerine kaya tuzu dökülmüş bir cansız erkek bedeni bulundu. Savcılık tarafından yapılan olay yeri incelemede, dairede iki çocuklu Iraklı bir çiftin ikamet ettiği belirlendi.

ÇÜRÜYEN CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Komşuların iddiasına göre, ölen kişinin eşi Hatıca A., çocuklarıyla birlikte 30 Haziran'da Kuzey Irak'a gitti. Bu sırada,cansız erkek bedeninde meydana gelen çürüme nedeniyle kimliği sadece komşuların beyanıyla belirlenmeye çalışıldı. Muhammod A.'ya ait olduğu düşünülen şahsın katilinin kimliğinin belirlenmesi için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE KOCASINI ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI

Yürütülen soruşturmada ceset, bavul içerisinde Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken savcılık ölen adamın sevgilisiyle birlikte adamın mal varlığına konmak için cinayet planını hazırladıkları ve uyguladıktan sonra Beyrut'a geri döndükleri ihtimali üzerinde duruyor.

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