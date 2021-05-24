Korku Sokağı Üçlemesi 3. Kısım Filmi
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Korku Sokağı Üçlemesi 3. Kısım'da, 1966 yılında yaşanan olaylara odaklanıyor. Sömürge altında olan bir kasabada, ölümcül sonuçları olan bir cadı avı yaşanır. Bir grup genç, kasabanın lanetini sona erdirmek için zorlu bir mücadeleye girişir.
Yönetmen: Leigh Janiak
Senaryo: Leigh Janiak , Phil Graziadei
Oyuncular: Kiana Madeira, Gillian Jacobs, Olivia Welch
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Fear Street: 1666
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 16.07.2021
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Kaynak: InterSinema.com