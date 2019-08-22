Korgeneral Yavuz Türkgenci - Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı (Arşiv)

Korgeneral Yavuz Türkgenci - Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı (Arşiv)

-Korgeneral Yavuz Türkgenci'nin arşiv görüntüsü ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi.

22.08.2019 05:05
Korgeneral Yavuz Türkgenci - Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı (Arşiv)

-Korgeneral Yavuz Türkgenci'nin arşiv görüntüsü ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi. Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığına atandı.

Korgeneral Yavuz Türkgenci - Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı (Arşiv)
Kaynak: AA
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