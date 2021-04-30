Körfez'li duyarlı muhtarlardan Şehitler Kütüphanesi'ne kitap desteği

Körfezli mahalle muhtarları; Körfez Bizim Gazete'nin sahibi Mustafa Eranıl tarafından , Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirer ve Şehit Komando Er Emre Kaan Arlı adına açılacak olan kütüphaneye, kitap toplayarak destek çıkıyorlar.

Mahalle muhtarları kendi mahallesinde kitap toplama kampanyası başlatarak; gazeteci Mustafa Eranıl'ın projesine destek veriyorlar.

Topladıkları kitapları Mustafa Eranıl'a teslim edenYavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit, Atalar Mahallesi Muhtarı Fitnat Gündüz, Fatih Mahallesi Muhtarı Salih Yolcu ve Çamlıtepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Işık; ' Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirerve Şehit Komando Er Emre Kaan Arlı adına açılacak olan kütüphaneye kitap toplamaya devam edeceklerini belirterek, böyle anlamlı bir projeye destek verdikleri için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.Gazeteci MustafaEranıl ise; şehitler adına kurulacak olan kütüphaneye destek veren muhtarlara teşekkür ederek; 'Çeşitli illerde 6 kütüphanenin kurulmasına vesile oldum. Şimdi ise Körfez'de bir kütüphane kurulumunu sağlayacağız. Destek veren herkese can-ı gönülden teşekkür ederim."dedi.

Kaynak: Bültenler