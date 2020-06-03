Körfez'de sporla özdeşleşen isim: Cihat Çağlayan Körfez'de ilçe de ikamet eden; yaşantısı- çalışkan kişiliği-güler yüzlü yapısı ile tanınan Türk Ata Sporu olan Yağlı Güreş sporunun eski pehlivanlarından olan Cihat Çağlayan; sporcu kişiliği ile herkese örnek oluyor.

15 yıldır spor yapan Cihat Çağlayan; hayatının her anına sporu yerleştirerek; akranlarına ve çevredeki insanlara örnek oluyor. Körfez'lilerin 'koşan genç' ve 'sporcu Cihat' olarak tanıdığı Cihat Çağlayan; kendisine ait evinin bir odasını spor salonu , bahçesinin bir alanını ise spor alanına çevirmiş. Sporun, kendisi için bir yaşam felsefesi olduğunu vurgulayan Cihat Çağlayan; 'Spor ve sportif etkinliklerle meşgul olan insan hem sağlıklı olur; kötü alışkanlıklardan uzak durur. Bu gün var olan kötü alışkanlıkların yok olması için geçlerin mutlak suretle bir spor alanına yönlendirilmesi gerekiyor. Hiç bir hakiki bir sporcu yoktur ki; güzel olanlarla meşgul olmasın. Spor demek; çalışkanlık, zindelik, barış, sağlık, huzur, mutluluk demektir. İşte bu yüzden; mutlu kalmak isteyenler; sağlıklı olmak isteyenler; spor ile ilgilenmelidir." dediler. Anne ve babalara da büyük görev düştüğünü belirten Cihat Çağlayan, mutlaka çocukların spora yönlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Bültenler