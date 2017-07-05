Körfez'de 44. Altın Kiraz Festivali

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7-9 Temmuz'da 44. Altın Kiraz Festivali düzenlenecek.



Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, düzenlediği basın toplantısında, bu yıl festivalde 5 ayrı ülkeden 250 kişilik folklor ekibinin de ağırlanacağını belirterek, 3 gün sürecek festivale tüm Kocaeli halkını davet etti.



Festivalin, 7 Temmuz 2017 Cuma günü saat 19.00'da Necmettin Erbakan Kültür Merkezi önünden kortej yürüyüşüyle başlayacağını aktaran Baran, şunları söyledi:



"Ağadere Caddesini takiben gerçekleştirilecek yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kadar devam edecek. Kortejin sonunda ise Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından İmera saat 21.00'de hayranlarıyla buluşacak. Yarımca Sahili'nde düzenlenen uçurtma şenliğinin ardından Alparslan Türkeş Stadyumunda saat 20.00'da belediyeye ait Halk Oyunları ekibi yapacağı gösteriyle Körfezlilere keyifli dakikalar yaşatacak. 5 farklı ülkeden 250 kişilik halk oyunu ekibini misafir edeceğiz. Halk Oyunları ekibinin gösteriyi bitirmesiyle saat 22.00'da sevilen şarkıcı Mustafa Ceceli sahne alarak, Körfezlilere konser verecek. Ceceli en sevilen şarkılarını Körfezliler için seslendirecek."



Yağlı güreşlerin önemine dikkat çeken Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yağlı güreşlerimize müstesna isimler katılıyor. İki sene üst üste başpehlivan olan Recep Kara gibi önemli güreşçiler katılacak. Bizler Körfez için 'Sporun başkenti' sloganı ile çıktığımızda bu sloganın çok iddialı olduğu söylendi. Ama biz bunun üstesinden geldik ve altını da doldurduk. Şimdi yavaş yavaş ilçemize gelen madalyalar ile ne kadar doğru adım attığımızı görüyoruz. 39 aydır göreve geldiğimizden bu yana sporla ilgili çalışmalarımızda güzel adımlar attık. Ekibimize de bu konuda teşekkür ediyorum. 3 bin 500 evladımıza 15 farklı branşta eğitim desteği veriyoruz. 8 dönümlük alanda büyük bir spor merkezi projemiz var. Geçtiğimiz Pazar günü bakanlıkla görüştük, Spor Toto'nun da bizlere bir desteği olacak. Şimdiden 44. Altın Kiraz Festivalimiz hayırlı olsun."