Körfez Belediyesi'nde yeni görevlendirme

01.11.2019 17:45

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi'nde Spor Müdürlüğü'ne Ali Osman Baş getirilirken, ondan boşalan Yüzme Havuzu Müdürlüğü görevine de Erol Bektaş getirildi.



Körfez Belediyesi'nde iki yeni görevlendirme gerçekleştirildi. Daha önce Kültür Müdürlüğü bünyesinde yer alan spor birimi, meclis kararı ile Spor Müdürlüğü olarak kurulmuştu. Kısa süre önce de Spor Müdürü olarak uzun yıllardır Yüzme Havuzu Müdürlüğü görevini yürüten Ali Osman Baş getirildi.



Ali Osman Baş'tan boşalan Yüzme Havuzu Müdürlüğü görevine ise Erol Bektaş getirildi. Hem Ali Osman Baş hem de Erol Bektaş, Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yurt ile bir araya geldi, yapılacak çalışmalar hakkında kendisine bilgi verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA