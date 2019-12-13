Koray Avcı'nın yeni teklisi ''YUH YUH''

13.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:14

Sözü ve müziği Aşık Mahzuni Şerif'e ait olan "Yuh Yuh", bu kez Koray Avcı yorumu ile dinleyici ile buluştu.

Şarkının düzenlemesi Alper Atakan imzası taşıyor. Mix ve mastering çalışması ise Tarık Ceran tarafından yapıldı. Dünya meselelerine gönderme yapılan video klipte, farklı karakterlerin yer aldığı kalabalık bir cast ekibi Koray Avcı'ya eşlik etti.İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde çekilen video klip yayında.

Türk ve Batı müziği unsurlarının harmanlandığı bu protest şarkı ile Koray Avcı, eklektik müzik tarzını bir kez daha kanıtlıyor.

Kaynak: Bültenler