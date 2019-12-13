Koray Avcı'nın yeni teklisi ''YUH YUH''
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Koray Avcı'nın yeni teklisi ''YUH YUH''

Özel vokal stili ve yenilikçi müzik anlayışıyla Türkiye'nin en popüler şarkıcılarından biri olan Koray Avcı, 2019 yılını unutulmayan protest şarkılardan biri olan, "Yuh Yuh" ile kapatıyor.

13.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:14
Koray Avcı'nın yeni teklisi ''YUH YUH''

Sözü ve müziği Aşık 'e ait olan "Yuh Yuh", bu kez yorumu ile dinleyici ile buluştu.

Şarkının düzenlemesi Alper Atakan imzası taşıyor. Mix ve mastering çalışması ise Tarık Ceran tarafından yapıldı. Dünya meselelerine gönderme yapılan klipte, farklı karakterlerin yer aldığı kalabalık bir cast ekibi Koray Avcı'ya eşlik etti.İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde çekilen video klip yayında.

Türk ve Batı müziği unsurlarının harmanlandığı bu protest şarkı ile Koray Avcı, eklektik müzik tarzını bir kez daha kanıtlıyor.

Kaynak: Bültenler
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