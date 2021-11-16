Koray Avcı - Hoş Geldin sözleri! 'Hoş Geldin' şarkı sözleri nelerdir? Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar sözleri... - Haberler
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Koray Avcı - Hoş Geldin sözleri! 'Hoş Geldin' şarkı sözleri nelerdir? Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar sözleri...

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Koray Avcı - Hoş Geldin sözleri! 'Hoş Geldin' şarkı sözleri nelerdir? Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar sözleri...

Koray Avcı'nın en iyi şarkılarından birisi olarak adlandırılan Hoş Geldin şarkısının sözleri nelerdir merak ediliyor. Bazı dizilerde de çalan şarkının sözleri nedir araştırılıyor. Peki, Koray Avcı - Hoş Geldin şarkı sözleri nelerdir? Hoş Geldin sözleri nelerdir? Hoş Geldin sözleri nedir? Hoş Geldin şarkı sözleri haberimizde...

Koray Avcı - Hoş Geldin şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KORAY AVCI - HOŞ GELDİN ŞARKI SÖZLERİ

Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin

Ah ışıklar içinde kaldım, yandım efendim

Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar

Tutuşsun gün, yansın geceler, zamanımız dar

*****

Sen bana geç geldin, ben sana erken

Tutuşsun gün, yansın geceler, vaktimiz varken

Bugün günlerden güzellik, sefa geldin, hoş geldin

Ah bu yağmur yalnızlığımmış, dindim efendim

*****

Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar

Tutuşsun gün, yansın geceler, zamanımız dar

Sen bana geç kaldın, ben sana erken

Soyunsun gün, sarsın geceler, vaktimiz varken

*****

Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar

Tutuşsun gün, yansın geceler, zamanımız dar

Sen bana geç kaldın, ben sana erken

Soyunsun gün, sarsın geceler, vaktimiz varken

Soyunsun gün, yansın geceler, vaktimiz varken

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