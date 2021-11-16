Koray Avcı - Hoş Geldin sözleri! 'Hoş Geldin' şarkı sözleri nelerdir? Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar sözleri...
Koray Avcı'nın en iyi şarkılarından birisi olarak adlandırılan Hoş Geldin şarkısının sözleri nelerdir merak ediliyor. Bazı dizilerde de çalan şarkının sözleri nedir araştırılıyor. Peki, Koray Avcı - Hoş Geldin şarkı sözleri nelerdir? Hoş Geldin sözleri nelerdir? Hoş Geldin sözleri nedir? Hoş Geldin şarkı sözleri haberimizde...
Koray Avcı - Hoş Geldin şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
KORAY AVCI - HOŞ GELDİN ŞARKI SÖZLERİ
Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin
Ah ışıklar içinde kaldım, yandım efendim
Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar
Tutuşsun gün, yansın geceler, zamanımız dar
*****
Sen bana geç geldin, ben sana erken
Tutuşsun gün, yansın geceler, vaktimiz varken
Bugün günlerden güzellik, sefa geldin, hoş geldin
Ah bu yağmur yalnızlığımmış, dindim efendim
*****
Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar
Tutuşsun gün, yansın geceler, zamanımız dar
Sen bana geç kaldın, ben sana erken
Soyunsun gün, sarsın geceler, vaktimiz varken
*****
Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar
Tutuşsun gün, yansın geceler, zamanımız dar
Sen bana geç kaldın, ben sana erken
Soyunsun gün, sarsın geceler, vaktimiz varken
Soyunsun gün, yansın geceler, vaktimiz varken
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