Koranavirüs tanısı için yerli enzim üretimi başarılı oldu
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Koranavirüs tanısı için yerli enzim üretimi başarılı oldu

Bartın Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden bilim insanları koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tanı kitinde kullanılan enzimleri yerli olarak üretmeyi başardı.

28.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:50
Koranavirüs tanısı için yerli enzim üretimi başarılı oldu

Bartın Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden bilim insanları koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tanı kitinde kullanılan enzimleri yerli olarak üretmeyi başardı.

Bartın Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tehdidinin ülkede ilk ortaya çıktığı andan itibaren çalışmalarına devam eden Bartın Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden bilim insanlarının tanı kitinde kullanılan enzimleri üretti.

Yurtdışından çok yüksek maliyetlerde, sınırlı sayıda ve uzun zaman diliminde tedarik edilen enzimlerin yerli ve milli olarak üretilmesiyle koronavirüs salgınına karşı mücadelenin daha etkin sürdürülmesine katkı sağlandı.

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Dursun Kısa, başarıyla sürdürülen çalışmalar sonucunda bir milyon kişinin test edilmesinde kullanılacak koronavirüs tanı kitleri için enzimleri üretebileceklerini belirtti.

Prof. Dr. İsa Gökçe başkanlığında yürütülen çalışmalarda elde edilen başarının önemine de değinen Kısa, "İki hafta süren çalışmalar sonucunda enzim üretiminde başarıya ulaştık. Şu anda elimizdeki enzimler kullanılarak 10 binden fazla tanı kiti üretilebilir. İhtiyaç halinde 2 hafta içerisinde 1 milyon tanı kiti için enzim üretebilecek kapasitedeyiz." ifadelerini kullandı.

- "Enzimler rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak üretildi"

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Elemanı Rızvan İmamoğlu ise koronavirüs tanısında kullanılan Revers Transkriptaz ve DNA Polimeraz enzimlerinin, rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak üretildiğini aktararak üretilen 2 enzimin yerli ya da başka bir firmanın kitinde kullanılabileceğini belirtti.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise küresel bir sorun haline gelen koronavirüs salgınına karşı ülkede de ciddi bir mücadelenin verildiğini hatırlattı.

Rektör Uzun, şunları kaydetti:

"Ülkemizde, Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda koronavirüs pandemisinin önlenmesine yönelik ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) ile birlikte TÜBİTAK'ın da destekleri ve koordinasyonunda üniversitelerimiz çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalardan biri Bartın Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilmiş ve Koronavirüs tanı kitinde kullanılan enzimlerin yerli olarak üretmesi sağlanmıştır. Yurt dışından çok yüksek maliyetlerde, sınırlı sayıda ve uzan zaman diliminde tedarik edilen enzimlerin üretilmesiyle pandemiye karşı mücadelede elimiz güçlenmiştir. Emeği geçen Bartın Üniversitesi bilim insanlarımıza ve 'Birlikte Başarıyoruz' sloganıyla yola çıktığımız paydaş üniversitemizden bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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