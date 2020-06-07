Korana virüsü yenen Esra Balamir; Hande Yener beni şaşırttı Koronavirüsü yenen Esra Balamir, zorlu tedavi sürecini ilk kez anlattı. Rahatsızlığı sırasında kendisini Hande Yener'in aradığını söyleyen Balamir "Beni en çok bu şaşırttı" dedi

Virüse yakalanan iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri tedavilerinin ardından başlarından geçenleri anlatıyor. Koronavirüs'e ilk yakalanan isimlerden olan ünlü sunucu Esra Balamir, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Balamir, hastalığı sırasında sanat camiasında hiç ummadığı insanların kendisini aramasına çok sevindiğini söyledi. Ünlü sunucu, en çokta Hande Yener'in kendisi aramasına çok şaşırdığını açıkladı.& ;



Kaynak: Snob Magazin