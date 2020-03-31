Köprülü kavşakta hareket halindeki cam yüklü tır yandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Köprülü kavşakta hareket halindeki cam yüklü tır yandı - Haber
Antalya, Köprülü, 3. Sayfa

Köprülü kavşakta hareket halindeki cam yüklü tır yandı

Antalya'da cam yüklü tır, dorsesinin arka lastiğinin patlamasının ardından alev aldı.

31.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:33
Köprülü kavşakta hareket halindeki cam yüklü tır yandı

Antalya'da cam yüklü tır, dorsesinin arka lastiğinin patlamasının ardından alev aldı. Yangına ilk müdahale, yoldan geçmekte olan bir hazır beton kamyonundan yapılırken, itfaiyenin gelmesiyle yangın söndürüldü. Yangında tır dorsesinin sağ arka tekerleriyle arka kısmı yanarken, tabaka halindeki camların tamamı zarar gördü.

Olay, Manavgat Akseki Karayolu köprülü kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden gelip Alanya istikametine gitmekte olan Ömer Çalışkan'ın kullandığı 42 S 7703 plakalı tır, D-400 Karayolu üzerinde Manavgat Akseki kavşağındaki köprülü kavşakta yanmaya başladı. Tırın dorsesinden duman ve alev yükseldiğini gören tır sürücüsü tırı yolun sağına çekerek araçtan uzaklaştı.

Yangına ilk müdahale Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki bir hazır beton kamyonundan yapıldı. Köprülü kavşağın altında duran beton kamyonundan hortumla su sıkıldı. Olay yerine gelen Bölge Trafik ekibi, 112'nin meşgul olması nedeniyle tır sürücüsünün ulaşamadığı itfaiyeye direk telefondan ulaştı. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekip, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

Ankara'dan yüklediği camları Alanya'ya götürmekte iken lastiğinin patladığını ve bir anda önce duman sonra alevler yükselmeye başladığını belirten tır sürücüsü, tırı yolun sağına çekerek hemen durduğunu, yardımına trafik ekiplerinin yetiştiğini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu Haber
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haber
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haber
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır Haber
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı Haber
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa...
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı
Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti
Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Ebru Polat Haluk Levent Levent Dörter Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Wuhan Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Köprülü kavşakta hareket halindeki cam yüklü tır yandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 15:09:19. #1.15#
title