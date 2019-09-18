Köprüden önce son çıkış: İngiltere'de muhalefetin Brexit planı ne?

18.09.2019 16:45

İngiltere'de muhalif İşçi Partisi, Başbakan Boris Johnson'ın ekim ayı sonunda ülkeyi Avrupa Birliği'nden anlaşmasız bir şekilde ayrılmasını engellemek için elinden geleni yapacak, yeni bir anlaşma sağlanırsa onda da ret oyu kullanacak.



İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn olası bir erken seçimi kazanmak ve ikinci bir referanduma gitmek istiyor. Böylece halka Avrupa Birliği'nde kalmak ve İşçi Partisi'nin müzakere edeceği bir anlaşma arasında tercih sunmak istiyor. Euronews.com'da Görüntüle