Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi: Kuzey Kutbu üzerindeki ozon tabakası deliği kapandı
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Avrupa Birliği, Dünya, Haber

Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi: Kuzey Kutbu üzerindeki ozon tabakası deliği kapandı

Avrupa Birliği’ne bağlı Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi, Dünya'da sera gazlarının artmasıyla birlikte ilk kez 1980'lerin ortalarında ortaya çıkan ve canlıları zararlı mor ötesi ışınlardan koruyan Kuzey Kutbu semalarındaki dev ozon tabakası deliğinin kapandığı açıkladı.

24.04.2020 21:35 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:35
Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi: Kuzey Kutbu üzerindeki ozon tabakası deliği kapandı

Kuzey Kutbu üzerinde bulunan ozon tabakasında gözlenen en geniş deliğin kapandığı açıklandı.

Avrupa Birliği'ne bağlı Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi yaptığı duyuruda, "23 Mart itibariyle yapılan incelemelerde Kuzey Kutbu'nda ozon tabakası üzerinde gözlemlenen en büyük delik kapandı" denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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