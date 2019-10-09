Köpekten korkan kedi 2 saat ağaçta mahsur kaldı
Erzincan'da saldırıya uğradığı köpekten kaçarak ağaca tırmanan kedi 2 saat mahsur kaldı.
Erzincan'da saldırıya uğradığı köpekten kaçarak ağaca tırmanan kedi 2 saat mahsur kaldı.
Erzincan'da Ordu Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde bir lokantanın önünde beklediği sırada yoldan geçen sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kedi, can havliyle kaçarak yakında bulunan ağaca tırmandı.
Köpeğin korkusundan yaklaşık 2 saat ağaçtan aşağı inemeyen kedi, yoldan gelip geçen vatandaşların dikkatini çekti.
2 saat ağaçta mahsur kalan kedi daha sonra köpeğin uzaklaşmasının ardından kendiliğinden aşağı indi. - ERZİNCAN