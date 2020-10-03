Köpekten kaçan bisikletli düşüp, başını refüje çarparak öldü
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Köpekten kaçan bisikletli düşüp, başını refüje çarparak öldü

03.10.2020 19:45 | Son Güncelleme: 03.10.2020 19:50
Köpekten kaçan bisikletli düşüp, başını refüje çarparak öldü

HATAY'da, yolda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayınca kaçmaya çalışan Ahmet Doğan (44), bisikletin kontrolünü yitirerek, düşüp, başını refüje çarptı.

HATAY'da, yolda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayınca kaçmaya çalışan Ahmet Doğan (44), bisikletin kontrolünü yitirerek, düşüp, başını refüje çarptı. Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.  

Olay, akşam saatlerinde Arsuz-İskenderun yolunda meydana geldi. Bisikleti ile yolda giden Ahmet Doğan (44), sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Korkup kaçmaya çalışan Doğan bu sırada bisikletinin kontrolünü yitirerek düşüp, başını refüje çarptı. Çevredekiledrin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.


Köpekten kaçan bisikletli düşüp, başını refüje çarparak öldü
Köpekten kaçan bisikletli düşüp, başını refüje çarparak öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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