Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi kırsalındaki dağlık ve kayalık alanda çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan ceset çıktı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi'nin Mardin il sınırı yakınlarında dağlık alanda koyunlarını otlatan çobanlar, köpeklerin bir çukuru kazıp içerisinden et parçaları çıkarttığını gördü.

ÇUKURDA CANSIZ BEDEN OLDUĞUNU FARK ETTİLER

Köpeklerin yanına giden çobanlar, çukurdakinin bir cansız beden olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çukuru kazdı. Kazıda bütünlüğü bozulmuş bir ceset çıkartıldı.

CİNSİYETİ VE KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Cinsiyeti ve kimliği henüz belirlenemeyen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.