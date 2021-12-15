Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi kırsalındaki dağlık ve kayalık alanda çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan ceset çıktı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi kırsalındaki dağlık ve kayalık alanda çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan ceset çıktı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi'nin Mardin il sınırı yakınlarında dağlık alanda koyunlarını otlatan çobanlar, köpeklerin bir çukuru kazıp içerisinden et parçaları çıkarttığını gördü.

ÇUKURDA CANSIZ BEDEN OLDUĞUNU FARK ETTİLER

Köpeklerin yanına giden çobanlar, çukurdakinin bir cansız beden olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çukuru kazdı. Kazıda bütünlüğü bozulmuş bir ceset çıkartıldı.

CİNSİYETİ VE KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Cinsiyeti ve kimliği henüz belirlenemeyen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

Kepçe operatörünün feci ölümü! Yardımına koşanlar telefona sarıldı

Kepçe operatörünün feci ölümü! Yardımına koşanlar telefona sarıldı

 Şanlıurfa'da kayıp 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor

Şanlıurfa'da kayıp 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title