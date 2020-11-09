Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı

Genç oyuncu Hazal Erişkin, ziyaret gittiği arkadaşının Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeği sevmek isterken kanlar içinde kalan oyuncunun yüzüne 30 dikiş atıldı.

Son olarak Afilli Aşk dizisinde rol alan Hazal Erişkin, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının evine ziyarete gitti. Oyuncu, burada 8 aylık Rottweiler cinsi köpeği sevmek istedi ancak sonu kötü bitti.

30 DİKİŞ ATILDI

Akşam'da yer alan habere göre, oyuncu evdeki köpeği severken hayvanın saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan oyuncu yakınlarının ilk müdahalesinin ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı. Oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.