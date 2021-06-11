Köpek eti yiyen ülkeler hangileri? Yulin köpek eti festivali nedir?

Her yıl Çin'in güneyindeki Yulin şehrinde düzenlenen köpek eti festivali ülke içinde ve dışındaki tepkilere karşın başlıyor. 10 gün sürecek festivalde 10 bin kadar kedi ve köpek kesilip, yenecek. Peki, Köpek eti yiyen ülkeler hangileri? Yulin köpek eti festivali nedir?

Hayvan hakları savunucuları bu yıl festivalin durdurulması için dünya çapında 11 milyon imza topladılar. Yerel yönetim, yetkililerin festivali desteklemediğini ancak özel firmaların festivale destek olduğunu söylüyor.

KÖPEK ETİ YİYEN ÜLKELER HANGİLERİ?

Köpek eti, köpeklerden elde edilen et ve benzeri yenebilen kısımlardır. Tarihte insanlarda köpek eti tüketimi, Doğu ve Güneydoğu Asya, Batı Afrika, Avrupa, Okyanusya ve Amerika'da görülmüştür. 21. yüzyılda ise Çin, Kore ve Vietnam'ın birçok yerinde tüketilmektedir. Özellikle Çin'de her yıl düzenlenen Liçi ve Köpek Yeme Festivali'ne yoğun tepki gösterilmektedir.

Günümüzde bazı kültürlerde köpek eti tüketimi günlük mutfağın bir parçası olarak görülür ve gelenekseldir. Batı kültüründe ve diğer kültürlerde ise savaş zamanlarında köpek eti yenmiştir ancak günümüzde bir tabu olarak kabul edilmektedir. İnsanların 2014 yılında, dünya genelinde 25 milyondan fazla köpek tükettiği bilinmektedir.

Festival neden düzenleniyor?

Liçi meyvesi ve Köpek Eti Festivalinde insanlar Yulin'de köpek yahnisi ve liçi meyvesi yemek için toplanıyor.

Çin, Güney Kore ve bazı diğer ülkelerde köpek yeme geleneği 500 yıl kadar eskiye dayanıyor.

Köpek etinin yaz aylarında sıcaktan koruduğuna inanılıyor.

Hayvanlara ne oluyor?



Köpekler 1600 km uzaktan getiriliyor ve aktivistler yolda köpeklere yemek veya su verilmediğini söylüyorlar.

Köpekler 1600 km uzaktan getiriliyor ve aktivistler yolda köpeklere yemek veya su verilmediğini söylüyorlar.

Halk ve satıcılar hayvanların insancıl yöntemlerle öldürüldüğünü söylüyor.

Ancak festivale karşı çıkanlar hayvanların acımasızca ve halk içinde kesildiğini, hatta bazen dövülerek öldürüldüğünü veya canlı canlı haşlandığını söylüyorlar.

Festivalden önce köpekler genelde küçük ve kalabalık kafeslerde bekliyor.

Bazı fotoğraflarda aralarında tasması olan köpekler görülüyor. Bu köpeklerin çalınmış evcil hayvanlar olması mümkün.

Çoğu köpek diğer şehirlerden kötü ve sağlıksız koşullarda getiriliyor ve bu da hayvanlar arasında hastalıkların kolayca yayılmasına yol açıyor.

"Stop Yulin Forever" kampanya grubu köpeklerin yolculuk sırasında aç ve susuz bırakıldığını söylüyor.

Kaynak: BBC Türkçe