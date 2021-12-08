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Köpek dövüştürenler jandarma ekiplerince yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Köpek dövüştürenler jandarma ekiplerince yakalandı Köpekler hayvan barınağına teslim edildi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde köpek dövüştüren 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Köpek dövüştürenler jandarma ekiplerince yakalandı

Köpekler hayvan barınağına teslim edildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde köpek dövüştüren 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyonda köpek dövüşlerine ait videolar da bulunurken, köpekler ise hayvan barınağına teslim edildi.

Jandarmanın Hayvan Durum İzleme uygulaması üzerinden, ilçeye bağlı Yapraklı Mahallesi'nde köpek dövüştürüldüğüne dair ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen Elbistan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda köpekleri dövüştüren şahısların Y.Ş.ve İ.E.olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, köpeklerin dövüştürüldüğü anın cep telefonu görüntülerine de ulaştı. Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı doğrultusunda; jandarma ekipleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi koordinasyonunda şahısların evlerinde arama yapıldı. Dövüştürüldüğü tespit edilen köpekler, şahıslardan alınarak barınağa teslim edildi.

Köpek dövüştürdüğü belirlenen şahıslar, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Her iki şahıs hakkında adli tahkikatın devam ettiği ve ayrıca idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Köpek dövüştürenler jandarma ekiplerince yakalandı

Köpek dövüştürenler jandarma ekiplerince yakalandı

Köpek dövüştürenler jandarma ekiplerince yakalandı

Köpek dövüştürenler jandarma ekiplerince yakalandı

Köpek dövüştürenler jandarma ekiplerince yakalandı

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