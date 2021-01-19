Son dakika haber: Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 lira ceza kesildi
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Son dakika haber: Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 lira ceza kesildi

19.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:10
Son dakika haber: Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 lira ceza kesildi

Son dakika haberi: MUĞLA'da sahibi olduğu çoban köpeğini günde 5 ekmek yediği için av tüfeğiyle öldüren Cemal D.'yi damadı jandarmaya şikayeti etti.

MUĞLA'da sahibi olduğu çoban köpeğini günde 5 ekmek yediği için av tüfeğiyle öldüren Cemal D.'yi damadı jandarmaya şikayeti etti. Cemal D.'ye bin 33 lira ceza kesildi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kırsal Çiftlik köyünde yaşayan Cemal D., geçen yıl Aydın'daki bir çobandan oğlak karşılığı köpek aldı. Cemal D., 'Osman' adını verdiği çoban köpeğine keçi sürüsünü emanet etti. 3 ay önce keçilerini satan Cemal D., iddiaya göre 4 Ocak günü, köpeğini, günde 5 ekmek yediği için sapana bağlayıp, av tüfeğiyle 2 el ateş ederek, öldürdü.  Yaşananlara tanık olan Cemal D.'nin damadı İsmail Kaplan (40) ise jandarma karakoluna giderek, kayınpederinden şikayetçi oldu. Damat Kaplan, ayrıca Veteriner Hekim Yusuf Kayacık'ı da köye getirip, köpeğin ateşli silahla öldürüldüğünü belgeletti. Jandarma ekipleri ise tutanak tutup, bir örneğini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderdi.

Jandarma, köpeği öldüren Cemal D.'ye 'Kabahatler Kanunu'ndan bin 33 lira ceza kesti.

Kayınpederinden şikayetçi olan İsmail Kaplan, "Yaşanan bu vahşetin savunulacak bir yanı olamaz. Bu tek kelimeyle acımasızlık. Gözümün önünde olan böyle bir şeye kayıtsız kalamazdım. Köpek öldürülmeyi gerektirecek bir şey yapmadı. Sürünün yanından ayrılmayan zararsız bir hayvandı" dedi.

Son dakika haber: Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 lira ceza kesildi
Son dakika haber: Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 lira ceza kesildi
Son dakika haber: Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 lira ceza kesildi
Son dakika haber: Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 lira ceza kesildi
Son dakika haber: Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 lira ceza kesildi
Son dakika haber: Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, bin 33 lira ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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