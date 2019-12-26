Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı
Haberler » Güncel » Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı - Haber

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı

Gümüşhane'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

26.12.2019 21:48 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:54
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı

'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

ilçesinden beldesine giden Hüseyin Kaya'nın (33) kullandığı 17 LN 963 plakalı otomobil, Köycük köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Kaya ile otomobilde bulunan Mehmet Bülbül (28) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Kaya'nın, yola çıkan köpek yavrusunu ezmemek için manevra yaptığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler