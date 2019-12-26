Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı
Gümüşhane'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Gümüşhane'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kelkit ilçesinden Gümüşgöze beldesine giden Hüseyin Kaya'nın (33) kullandığı 17 LN 963 plakalı otomobil, Köycük köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Kaya ile otomobilde bulunan Mehmet Bülbül (28) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Kaya'nın, yola çıkan köpek yavrusunu ezmemek için manevra yaptığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.