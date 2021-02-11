Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet kaza yaptı: 1 ağır 2 yaralı
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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet kaza yaptı: 1 ağır 2 yaralı

11.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:27
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet kaza yaptı: 1 ağır 2 yaralı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet, çitlere çarpıp, savruldu.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet, çitlere çarpıp, savruldu. Kazada, sürücü ağır yaralanırken, arkasında yolculuk eden arkadaşı hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Abdiağa yolu üzerinde meydana geldi. Emre Merdin'in kullandığı 17 EE 172 plakalı motosiklet, seyir halindeyken önüne aniden bir köpek çıktı. Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı motosiklet, kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan çitlere çarpıp, savruldu. Kazada, yaralanan Emre Merdin ile arkasında yolcu olarak bulunan Enes Öztürk gelen ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Emre Merdin daha sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.  

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet kaza yaptı: 1 ağır 2 yaralı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet kaza yaptı: 1 ağır 2 yaralı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet kaza yaptı: 1 ağır 2 yaralı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet kaza yaptı: 1 ağır 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AKKAYA

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