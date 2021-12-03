Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, ağaca çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, ağaca çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, ağaca çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da seyir halindeyken karşısına çıkan köpeğe çarpmak istemeyen otomobil sürücüsü, direksiyonu kırıp ağaca çarptı.

MALATYA (İHA) - Elazığ'da seyir halindeyken karşısına çıkan köpeğe çarpmak istemeyen otomobil sürücüsü, direksiyonu kırıp ağaca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Abdullahpaşa Mahallesi Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACK 053 plakalı otomobil sürücüsü, seyir halindeyken karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırarak refüjde bulunan ağaç ve işaret levhalarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, ağaca çarptı: 1 yaralı

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