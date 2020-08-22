Kopan tendonu fark etmediği iddiasıyla doktordan şikayetçi oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kopan tendonu fark etmediği iddiasıyla doktordan şikayetçi oldu

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, kurban eti keserken sol elinin yüzük parmağında kesik oluşan Samet Çakır, tendonda kopuk olmasına rağmen dikiş atılıp, evine gönderildiği iddiasıyla savcılığa şikayetçi oldu.

Kopan tendonu fark etmediği iddiasıyla doktordan şikayetçi oldu
22.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:20

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, kurban eti keserken sol elinin yüzük parmağında kesik oluşan Samet Çakır, tendonda kopuk olmasına rağmen dikiş atılıp, evine gönderildiği iddiasıyla savcılığa şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlattı. Çakır, "Doktora tendonumun koptuğunu söyledim, kabul etmeyip dikiş yaptıktan sonra eve yolladı. Beş gün sonra gerçek ortaya çıktı" dedi.

Ferizli ilçesi Sarıahmetler Mahallesi'nde yaşayan Samet Çakır, bayramda kurban etlerini kesmek istedi. Ancak bu sırada bıçak, sol elinin yüzük parmağına isabet etti. Parmağında kesik oluşan Çakır, yakınları tarafından Ferizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tendonun kopuk olduğunu söylemesine rağmen doktorun dikiş atarak gönderdiğini öne süren Çakır, daha sonra gittiği hastanede ameliyat olması gerektiğinin belirtildiğini öne sürerek doktordan şikayetçi oldu.   

Parmağındaki kesik nedeniyle Ferizli Devlet Hastanesi'nin acil servisine gittiğini anlatan Çakır, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Gündüz saat 11.00 sıralarıydı. Elimdeki yaraya dikiş atıldı. Görevli doktora tendonun kopuk olduğunu gördüğümü söyledim. Doktor ise  tendonunun kopuk olmadığını belirtti. 10 gün sonra uzman bir doktora gitmemi söyledi. Eve geldikten beş gün sonra parmağımın düşük durduğunu fark ettim. Adapazarı'ndaki özel bir hastaneye gittim. Tendonun kopmuş olduğunu, ameliyat olmam gerektiği söylendi. Ameliyat oldum, kolum üç hafta alçıda kalacakmış. Benim başıma geldi başkalarının başına gelmesin."Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi vererek, sorumlu doktorun tespit edilerek hakkında yasal işlem yapılmasını istediğini ifade eden Samet Çakır'ın iddialarıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü yetkilleri inceleme başlatıldığını bildirdi. 

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı Medya
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Magazin
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi Ekonomi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Ekonomi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Beykoz'daki kamp alanında erkek cesedi bulundu
Beykoz'daki kamp alanında erkek cesedi bulundu
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Trafikte dehşet anları kamerada! 'Polisim' diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Trafikte dehşet anları kamerada! "Polisim" diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili suç duyurusunda bulundu
Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili suç duyurusunda bulundu
Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor?' sorusunu sordu
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor?" sorusunu sordu
İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem: Cihazlar artık garantili satılacak
İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem: Cihazlar artık garantili satılacak
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu
Faciadan dönüldü! Sokaktaki patlama vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Faciadan dönüldü! Sokaktaki patlama vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Hacı Bektaş Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Oğuzhan Koç Onur Saylak Demet Özdemir
Spor Jose Sosa Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Kopan tendonu fark etmediği iddiasıyla doktordan şikayetçi oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 12:20:36. #1.15#
title