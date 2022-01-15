Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

ERZURUM (AA) - Bayburt- Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren yağış ve tipi, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Güzergahta seyahat eden bazı sürücülerin, yolda durarak görüş mesafesinin düzelmesini beklediği, bazı araçların da güçlükle ilerleyebildiği gözlendi.

Karayolları ekipleri, bölgede kürüme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Polis ekipleri de söz konusu güzergahı kullanan sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyardı.