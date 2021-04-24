Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş

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ATV ekranlarından yayınlanan Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü hakkında yapımın genel koordinatörü Suat Erdoğmuş, yazılı bir açıklama yaptı. Oyuncunun defalarca seti beklettiğini ve ekibi zor duruma bıraktığını söyleyen Erdoğmuş, Akınözü'nün ağza alınmayacak sözler ve küfürlerle seti birbirine katıp final bölümünün yetişmesini tehlikeye attığını dile getirdi.

ATV'nin final bölümü ile ekrana gelecek olan dizisi Hercai'nin başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün, geçtiğimiz hafta seti birbirine kattığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak seti birbirine katıp karavanda kriz çıkardığı iddialarının ardından Akınözü, hakkında çıkan tüm haberleri yalanlamıştı.

"KÜFÜRLER SAVURDU, SAATLERCE BEKLETTİ"

İddiaların ardı arkasının kesilmediği olayların ardından Hercai dizisinin genel koordinatörü Suat Erdoğmuş, sosyal medya hesabından Akın Akınözü ile ilgili yaptığı açıklamada bulundu. Paylaşımında "Sete alkollü gelip hakaretler, küfürler savuruyor, set ekibini saatlerce bekletiyor" ifadelerini kullanan Erdoğmuş, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda şahsım aleyhinde çıkan asılsız haberlere karşı işbu açıklamayı yapma zaruretim hasıl olmuştur. Olay günü olan 19/04/2021 tarihinde başrol oyuncularımızdan S. Akın Akınözü, sete çıkmayacağını söyleyip kendisinden ricacı olan tüm personele ters cevaplar verip ağza alınmayacak hakaret ve küfür içeren sözler söyleyerek seti terk etmiştir.

"FİNAL BÖLÜMÜZÜ TEHLİKEYE ATMIŞTIR"

Bu arada S. Akın Akınözü, savcılığa gidip aslı astarı olmayan suçlamalarla tarafım ile ilgili şikayette bulunmuş, takribi 5/6 saat seti geciktirmiş, ona ait sahneler çekilmekten mecburen vazgeçilerek, senaryo üzerinde revizyonlar yapılmış, zamanında teslim edilmesi gereken final bölümümüzün yetişmesini tehlikeye atmıştır."