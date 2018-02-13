Kooperatif Başkanı Demirgil Güven Tazeledi

Sivas Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına yeniden Yüksel Demirgil seçildi.

Kooperatiften yapılan yazılı açıklamaya göre, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi konferans salonunda yapılan genel kurulda divan başkanlığını, İmranlı Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Dursun Yurttaş yaptı.

Demirgil, genel kurulda yaptığı konuşmada, 2017 yılı sonu itibariyle kullandırılan finansman miktarının 141 bin 502 liraya ulaştığını belirtti.

2017 yılının esnaf ve sanatkarlar açısından zor geçtiğine vurgu yapan Demirgil, "Dünya genelinde yaşanan küresel krize yenik düşen birçok esnafımız kepenk kapatmak zorunda kaldı. Bu zor dönemi·nde de esnafımızın yanında olduk. Sağladığımız düşük faizli krediler ile destek olarak nakit sıkıntısını çözdük." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde yaşanan krizlere rağmen kooperatiflerin üyelerine kredi desteğini artırarak sürdürdüğünü belirten Demirgil, şunları kaydetti:

"Kredilerde üst limitimiz 150 bin liradan 200 bin liraya kadar yükselmiştir. İşini büyütmek isteyen esnaf ve sanatkarlarımız da güç birliği yaparak büyük işletmelerle rekabet edebilir. Bu anlamda da esnafımıza destek olacağız. 2017 yılında bin 717 ortağımıza 141 bin 502 lira kredi kullandırdık. Ortak sayımız ise 4 bin 294'e ulaştı. 2018 yılında bu sayıyı ve miktarı artırmayı hedefliyoruz."

Tek liste ile gidilen seçimlerde Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına Demirgil yeniden seçilerek güven tazeledi.

Kooperatifin genel kurul toplantısına Halk Bankası Merkez Şube Müdürü Fuat Yetkin, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Beşir Köksal, ilçe kooperatiflerinin başkanları, oda başkanları ve kooperatif üyeleri katıldı.