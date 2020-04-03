KONYA Yaşlı kadında koronavirüs çıkınca ev karantinaya alındı Yaşlı kadında koronavirüs çıkınca ev karantinaya alındıKONYA'nın Emirgazi ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan R.K.(64) adlı kadının 'COVID-19' test sonucu pozitif çıktı.

Yaşlı kadında koronavirüs çıkınca ev karantinaya alındı

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan R.K.(64) adlı kadının 'COVID-19' test sonucu pozitif çıktı. Yandaki evde oturan kızının ve yaşlı kadının evi karantina altına alındı.

Emirgazi ilçesinde dün rahatsızlanan R.K., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan 'COVID-19' testi pozitif çıktı. Tedbir amacıyla, yandaki evde oturan kızı ve damadıyla yaşayan eşi ve İstanbul'dan ziyaretlerine gelen diğer kızı ile damadının test sonuçları negatif çıktı. Eşi tedbir amaçlı hastanede gözlem altına alınırken kızları ve damatları taburcu edilirken, kendilerine 14 gün evde karantina altında tutulacakları ve sağlık görevlileri tarafından sürekli takip edilecekleri bildirildi. Ayrıca R.K.'nin hem kendi evi hem de kızının evi karantinaya alındı. Evin önünde önlem alan jandarma, eve giriş ve çıkışı yasakladı. Çiftin ziyaretine gelip Konya'daki evlerine dönen diğer kızı ve damadına da ulaşılıp, takibe alındığı belirtildi.

Öte yandan ilçedeki koronavirüs tedbirleri de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda artırıldı. İlçeye girişler kısıtlanırken, araçlar durdurup sürücü ve yanındaki yolcuların ateşi ölçüldü. Emirgazi Kaymakamı İsmail Demirtaş, pazar yeri ve önlem alınan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA