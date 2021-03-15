Vali Özkan, pandemi hastanelerinde incelemelerde bulundu
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Vali Özkan, pandemi hastanelerinde incelemelerde bulundu

15.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:51
Vali Özkan, pandemi hastanelerinde incelemelerde bulundu

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Numune Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Numune Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Abdulcelil Kalem ve Numune Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Süleyman Dönmez'den pandemi sürecinin başından bu yana hastanelerde yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı brifing aldı. Pandemi eylem planı çerçevesinde alınan, uygulanan, ve uygulanacak kararlar ile sürveyans çalışmalarının sonuçları hastanelerin salgınla ilgili uzmanlarıyla değerlendirildi.

Pandemi süreci boyunca büyük fedakarlıklarla çalışan ve büyük özverilerle çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Vali Özkan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını da kutladı. - KONYA

Vali Özkan, pandemi hastanelerinde incelemelerde bulundu
Vali Özkan, pandemi hastanelerinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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