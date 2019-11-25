Konya Valisi Toprak: Öğretmenlerimizin bir gazeteci yüzünden bu durumla karşılaşmaları beni üzdü
Haberler » Dünya » Konya Valisi Toprak: Öğretmenlerimizin bir gazeteci yüzünden bu durumla karşılaşmaları beni üzdü - Haber

Konya Valisi Toprak: Öğretmenlerimizin bir gazeteci yüzünden bu durumla karşılaşmaları beni üzdü

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında azarladığı kişinin öğretmen değil yerel bir muhabir olduğunu belirtti.

25.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:03

Valisi Cüneyit , 24 Kasım Öğretmenler Günü programında azarladığı kişinin öğretmen değil yerel bir muhabir olduğunu belirtti.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Konya Valisi Toprak: Öğretmenlerimizin bir gazeteci yüzünden bu durumla karşılaşmaları beni üzdü
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et