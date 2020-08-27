KONYA Otomobille çarpışan TIR, alev topuna döndü
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KONYA Otomobille çarpışan TIR, alev topuna döndü

Otomobille çarpışan TIR, alev topuna döndüKONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra devrilen TIR, alev aldı.

27.08.2020 22:03 | Son Güncelleme: 27.08.2020 22:07

Otomobille çarpışan TIR, alev topuna döndü

KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra devrilen TIR, alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen TIR, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün Ereğli- Adana karayolu üzerinde Zengen Beştepeler mevkisinde meydana geldi. İsmail Dönmez'in kullandığı 06 PST 66 plakalı TIR, Muharrem Kayrum yönetimindeki 34 CMF 144 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen TIR belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alev topuna dönen TIR'da yaralanan sürücü Dönmez, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Alevlerde itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralılar Dönmez ile otomobil sürücüsü Kayrum, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA Otomobille çarpışan TIR, alev topuna döndü

Kaynak: DHA

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