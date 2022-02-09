Konya okullar tatil mi? Konya Valiliği kar yağışı duyurusu nedir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya okullar tatil mi? Konya Valiliği kar yağışı duyurusu nedir?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Konya okullar tatil mi? Konya Valiliği kar yağışı duyurusu nedir?

Konya'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası vatandaşlar Konya'da eğitime ara verilip verilmediğini araştırdı. Peki, Konya okullar tatil mi? Konya Valiliği kar yağışı duyurusu yayınladı mı?

KONYA (Haberler.com) - Konya'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Konyalılar kar yağışı ile beraber Konya Valiliği duyulularını takip etmeye başladı. Peki, Konya okullar tatil mi? Konya Valiliği kar yağışı duyurusu nedir?

KONYA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya Valiliği henüz eğitime ara verildiğine dair açıklama yapmadı.

VALİLİK DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Konya Valiliği 2 gün önce muhtemele kar yağışı için uyarıda bulunmuştu.

Konya okullar tatil mi? Konya Valiliği kar yağışı duyurusu nedir?

Haberler.com - Gündem

Konya, Gündem, Yaşam, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title