Konya okullar tatil mi? Konya Valiliği kar yağışı duyurusu nedir?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Konya'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası vatandaşlar Konya'da eğitime ara verilip verilmediğini araştırdı. Peki, Konya okullar tatil mi? Konya Valiliği kar yağışı duyurusu yayınladı mı?
KONYA (Haberler.com) - Konya'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Konyalılar kar yağışı ile beraber Konya Valiliği duyulularını takip etmeye başladı. Peki, Konya okullar tatil mi? Konya Valiliği kar yağışı duyurusu nedir?
KONYA OKULLAR TATİL Mİ?
Konya Valiliği henüz eğitime ara verildiğine dair açıklama yapmadı.
VALİLİK DAHA ÖNCE UYARMIŞTI
Konya Valiliği 2 gün önce muhtemele kar yağışı için uyarıda bulunmuştu.
Haberler.com - Gündem