Konya'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir, Seydişehir, Yunak ve Akşehir ilçelerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Beyşehir'de Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Beyşehir Sebzeciler, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından pazar yerinde tezgah açan kadınlar ziyaret edilerek çiçek hediye edildi.

Oda Başkanı Muhlis Bülbül, kadınların toplumun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu, tüm çalışan kadın esnafların gününü kutladı.

Dernek Başkanı Selim Haştar ise esnaf kadınlarla bir süre sohbet ederek, günlerini tebrik etti.

Seydişehir

Seydişehir'de ise belediye ile Türk Kadınlar Birliği'nce Milli İrade Meydanı, Hükümet Konağı Meydanı ve Eski Garaj bölgesine konuşlandırılan bebek bakım ve emzirme kabinleri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ücretsiz olarak hizmet verecek kabinlerin, Seydişehirli tüm annelere hayırlı olmasını diledi.

Annelerin önemli bir ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Tutal, "Kabinlerde, annelerimiz bebeklerinin bakımlarını tamamen güvenli ve sağlıklı bir ortama gerçekleştirebilecekler. Aynı zamanda bebeklerimizin günlük beslenme ihtiyaçlarını da burada giderebilecekler. Seydişehirli annelerimize bu hizmetin hayırlı olmasını diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla da tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü tekrardan tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Yunak

Yunak'ta da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik "Kadın Hastalıklarında Erken Teşhis Hayat Kurtarır" konulu konferans düzenlendi.

İlçedeki KOMEK Kurs Merkezi'nde yapılan programda, kadınlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Ardından, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Alev Yıldırım Keskin ile öğretim görevlisi Çiğdem Berk Özcan, kadınlarda meme, rahim ağzı ve yumurtalık kanserinde erken teşhis ve tedavinin önemini anlattı.

Programın ardından, Belediye Başkanı Ali Konak ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bekir Coşkun tarafından konuşmacı ve katılımcılara karanfil ile plaket takdim edildi.

Akşehir

Akşehir ilçesinde ise Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçedeki kadınlara mutfak önlüğü hediye etti.

Kadının elinin değdiği her işte başarı olduğunu belirten Akkaya, "Toplumumuzun birleştirici ve koruyucu unsuru olan kadınlarımız, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında en çok payı olan aile ve toplum hayatının temel direğidir. Bu özel günde başta şehit eşleri ve anneleri olmak üzere, şefkatin, fedakarlığın ve üretkenliğin simgesi olan tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum." diye konuştu.