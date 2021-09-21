Konya'daki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama - Haberler
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Konya'daki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel
Konya'daki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

KONYA'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'mahrem ve rehberlik' yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

KONYA'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'mahrem ve rehberlik' yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'mahrem ve rehberlik' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 11 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinden, 'kripto' olarak belirlenen ve haklarında henüz işlem bulunmayan 132 kişinin de örgütle iltisaklı olduğu saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişiden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8'i de serbest bırakıldı.  ?


Konya'daki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Konya'daki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

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